شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تركيب صمام الأورطى بالقسطرة بمعهد ناصر لأول مرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفريق الطبى بمستشفى معهد ناصر، التابع لوزارة الصحة لأول مرة، بتغيير الصمام الأورطى لمريضة تبلغ من العمر(71) عاماً باستخدام جهاز القسطرة (بتقنية TAVI) دون الحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح، نظراً لخطورة الحالة وعدم ملائمة الجراحة لها.

وكانت المريضة تعانى من سمنة مفرطة، إذ يبلغ وزنها 180 كجم، وتعانى كذلك من ارتفاع بنسبة السكر والدهون بالدم، وقصور بوظائف التنفس واستغرق الإجراء قرابة الساعة تحت مخدر عام ودون الحاجة إلى جراحة أوعية دموية لفتح أو غلق الشريان، حيث تم استخدام جهاز غلق الشريان (proglide )

وخرجت بعدها المريضة من غرفة القسطرة فى كامل الوعى، ومكثت فى العناية المركزة لمدة يوم واحد فقط فى غرفة عادية لمدة يوم أخر، وبدأت المريضة فى الحركة والمشى بعد 24 ساعة من خروجها من غرفة القسطرة، وخرجت من المستشفى وبدأت فى ممارسة حياتها الطبيعية.

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وتعتبر (تقنية TAVI)Transcatheter Aortic Valve Implantation) أحدث ما وصل إليه العلم الحديث فى تغيير صمامات القلب دون تدخل جراحى.