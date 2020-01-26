الصحة: تركيب صمام الأورطى بالقسطرة بمعهد ناصر لأول مرة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نجح الفريق الطبى بمستشفى معهد ناصر، التابع لوزارة الصحة لأول مرة، بتغيير الصمام الأورطى لمريضة تبلغ من العمر(71) عاماً باستخدام جهاز القسطرة (بتقنية TAVI) دون الحاجة لإجراء عملية قلب مفتوح، نظراً لخطورة الحالة وعدم ملائمة الجراحة لها.
وكانت المريضة تعانى من سمنة مفرطة، إذ يبلغ وزنها 180 كجم، وتعانى كذلك من ارتفاع بنسبة السكر والدهون بالدم، وقصور بوظائف التنفس واستغرق الإجراء قرابة الساعة تحت مخدر عام ودون الحاجة إلى جراحة أوعية دموية لفتح أو غلق الشريان، حيث تم استخدام جهاز غلق الشريان (proglide )
وخرجت بعدها المريضة من غرفة القسطرة فى كامل الوعى، ومكثت فى العناية المركزة لمدة يوم واحد فقط فى غرفة عادية لمدة يوم أخر، وبدأت المريضة فى الحركة والمشى بعد 24 ساعة من خروجها من غرفة القسطرة، وخرجت من المستشفى وبدأت فى ممارسة حياتها الطبيعية.
وتعتبر (تقنية TAVI)Transcatheter Aortic Valve Implantation) أحدث ما وصل إليه العلم الحديث فى تغيير صمامات القلب دون تدخل جراحى.
تكون الفريق الطبي من: أ.د. رضا أبو العطا، والخبير المصرى العالمى فى القسطرة القلبية المتقدمة، والدكتور محمد محمد الفقى، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بمعهد ناصر والدكتور ممدوح الطحان، رئيس قسم القلب بمعهد ناصر والدكتور محمد عبد المجيد، استشارى القلب والقسطرة، والدكتور حسام باهى، استشارى القلب و القسطرة، ومحيى العبادى، استشارى القلب والقسطرة، والدكتورة أمل صلاح، استشارى التخدير والدكتور حازم عرنوس، أخصائى القلب، والدكتور كريم طارق طبيب جراحة القلب.
وقال الدكتور حازم الفيل، مدير عام المستشفى، إن هذا الإجراء يأتى فى إطار حرص مستشفى معهد ناصر على استمرار ريادتها فى توفير أحدث ما توصل له العلم الحديث فى كافة المجالات الطبية، وتوفير خدمة طبية للمرضى المصريين والوافدين من الخارج، وخاصة فى مجال أمراض وقسطرة وجراحات القلب والأوعية الدموية .
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