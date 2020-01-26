شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. محافظة الجيزة: تركيب حواجز رؤية بمحور صفط اللبن لحماية المواطنين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة، أنه تم تركيب حواجز الرؤية الفايبر بمحور صفط اللبن بدلا من المتهالك منها، وذلك حرصا علي سلامة المواطنين ومستخدمى المحور، وتعمل هذه الواجز على حجب الرؤية لمستخدمى المحور وحماية خصوصية المواطنين من السكان المحيطين بالطريق، بناءا على توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ومتابعة اللواء علاء بدران السكرتير العام واشراف المهندسة نجوى السعيد مدير مديرية الطرق بالمحافظة.

وكان اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة تفقد أعمال التدعيمات الإضافية لوسائل الأمان بمحور صفط اللبن، والتى تنفذها المحافظة لمجابهة أى سرعات زائدة للسيارات أعلى المحور، وأشار المحافظ إلى أنه تم دعم المحور بوسائل أمان إضافية تشمل زيادة المطبات الهوائية ومهدئات السرعات إضافه إلى وضع كاميرات مراقبة ورادارات حديثة للحد من السرعات ومراقبتها، كما وجة المحافظ الإدارة العامة لمرور الجيزة بتكثيف وضع اللوحات الإرشادية لقائدى المركبات وتنظيم أكمنة ثابتة لضبط السيارات الغير ملتزمة بالسرعات المحددة واتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

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وأكد محافظ الجيزة، أن الأعمال التى تم تنفيذها خلال الفترة الماضية أعلى محور صفط اللبن ساهمت بشكل كبير في تقليل نسب وقوع الحوادث والتي ترجع في المقام الأول للسرعة الزائدة للسيارات خاصة مع وجود بعض المنحنيات الخطرة بالمحور، مضيفا أن أعمال تطوير ودعم لوسائل الأمان بمحور صفط اللبن يجب أن يصاحبها اتباع السلوكيات الصحيحة لقائدى المركبات حفاظاً على سلامه المواطنين خاصة وأن المحور متاخم لمنطقة سكنيه، مؤكداً أنه سيتم تدعيم الجانب الأيسر من المحور بحواجز خرسانية، ومراجعة كافة الحواجز المتواجدة حاليا للتأكد من كفاءتها، كما تم تركيب الحواجز الخرسانية والأسوار الحديدية والعواكس الضوئية ووسائل تهدئة سرعة السيارات حفاظًا على حياة المواطنين ومنع سقوط السيارات ومواجهة الحوادث.