شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنظيم مؤتمر الترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الاستعدادات الجارية لمؤتمر الترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية، الذى سيُعقد بمدينة الجلالة فى شهر مارس المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء.

وأشار المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن أهمية المؤتمر تتمثل فى كونه سيشهد التوقيع على اتفاقيات لعدد من المشروعات والاستثمارات المهمة، مُضيفاً أنه يُعد فرصة جيدة لطرح الفرص الاستثمارية على كبار المستثمرين، الذين سيتم دعوتهم للمشاركة فى المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم جولة لهم فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا جولات سياحية للتعرف على الامكانيات المتميزة والمتنوعة التى تمتلكها مصر فى هذا القطاع الحيوى.

وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المؤتمر سيشهد عرضا عن وضع المنطقة الاقتصادية وموقفها سابقاً، إلى جانب رؤيتها المستقبلية للسنوات الخمس المُقبلة، منوهاً فى الوقت نفسه إلى أنه يتم التنسيق بينه وبين مجموعة من سفراء الدول الأجنبية والاتحاد الأوروبي، وسيتم إعطاء الفرصة لعدد من المستثمرين الأجانب لتقديم عروض خلال المؤتمر.

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