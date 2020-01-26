رئيس الوزراء يتابع استعدادات تنظيم مؤتمر الترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الاستعدادات الجارية لمؤتمر الترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية، الذى سيُعقد بمدينة الجلالة فى شهر مارس المقبل، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وحضر الاجتماع المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء.
وأشار المهندس يحيى زكى، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن أهمية المؤتمر تتمثل فى كونه سيشهد التوقيع على اتفاقيات لعدد من المشروعات والاستثمارات المهمة، مُضيفاً أنه يُعد فرصة جيدة لطرح الفرص الاستثمارية على كبار المستثمرين، الذين سيتم دعوتهم للمشاركة فى المؤتمر، مشيرا إلى أنه سيتم تنظيم جولة لهم فى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وكذا جولات سياحية للتعرف على الامكانيات المتميزة والمتنوعة التى تمتلكها مصر فى هذا القطاع الحيوى.
وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المؤتمر سيشهد عرضا عن وضع المنطقة الاقتصادية وموقفها سابقاً، إلى جانب رؤيتها المستقبلية للسنوات الخمس المُقبلة، منوهاً فى الوقت نفسه إلى أنه يتم التنسيق بينه وبين مجموعة من سفراء الدول الأجنبية والاتحاد الأوروبي، وسيتم إعطاء الفرصة لعدد من المستثمرين الأجانب لتقديم عروض خلال المؤتمر.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عقد اجتماعا مع الدكتور محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، لمتابعة إجراءات تنفيذ مشروع إنتاج الألواح الشمسية من الكوارتز المقرر إقامته خلال الفترة المقبلة.
وأشار الدكتور محمد العصّار، وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أهمية المشروع الذى يهدف إلى تغطية احتياجات الدولة المصرية من الألواح الشمسية، وذلك بزيادة القيمة المضافة من خلال استخدام الإمكانيات المحلية والخامات المتاحة في مصر، ومنها خام الكوارتز المصري.
وأضاف أن إقامة مشروع إنتاج الألواح الشمسية يأتي بناءً على توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي؛ لإقامة المشروع من خلال استغلال الخامات المصرية والشراكة مع الشركات العالمية العاملة في هذا المجال.
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