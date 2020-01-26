شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى يواصل نشاطه في واشنطن ويلقتى مسئولين بأمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى نشاطه فى العاصمة الأمريكية واشنطن، بلقاء عدد من مسؤولى التعليم العالى والبحث العلمى في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث التقى الوزير أمس رئيس جامعة معهد نيو جيرسي للتكنولوجيا، بحضور رئيس جمعية تطوير مصر، وذلك بمقر المكتب الثقافي المصري بواشنطن.

وخلال اللقاء تم مناقشة سبل وآليات التعاون والشراكة بين جامعة "معهد نيو جيرسي للتكنولوجيا" وجمعية تطوير مصر.

وذكر بيان صادر عن وزارة التعليم العالى ، أن الدكتور خالد عبد الغفار التقى بالمدير الإقليمي للتنمية البشرية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بالبنك الدولي، واطلع الوزير على المشروعات التي يدعمها البنك في مجالات التعليم العالي، ووعدت المدير الإقليمي بزيارة بعض الجامعات المصرية خلال زيارتها القادمة لمصر؛ لاستكمال بحث سبل التعاون مع الوزارة.

ومن ناحية أخرى اجتمع الوزير مع محمد عبد القادر مدير مبادرة ستيفنز بمعهد إسبن، والتي تهدف إلى دعم التعليم وتبادل الثقافات، من خلال التعاون عبر الإنترنت بين الطلاب الأمريكيين ونظرائهم بالشرق الأوسط في مشروعات طلابية صغيرة، وخلال الاجتماع ناقش الوزير مع مدير المبادرة سبل الاستفادة من المبادرة لدعم الطلاب المصريين.

كما التقى الوزير مع الدكتور طارق الغزاوي أستاذ هندسة الكمبيوتر بجامعة جورج واشنطن، وذلك لبحث سبل التعاون بين علماء المهجر في مجال هندسة الكمبيوتر والوزارة، فضلا عن الاستفادة منهم في خدمة الجامعات الأهلية الجديدة، والجامعات التكنولوجية، وذلك من خلال المشاركة في التدريس بها، وإنشاء المدارس العلمية.

كما عقد عبد الغفار لقاء مع نائب رئيس مؤسسة شورلايت التعليمية، حيث اطلع الوزير على أنشطة المؤسسة، وتمت مناقشة سبل التعاون بين المؤسسة والجامعات المصرية.

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ثم التقى الوزير أيضًا بفريق العمل المختص بتجديد مبنى المكتب الثقافي المصري المملوك للحكومة المصرية، وقام الوزير بتوقيع العقد، ومن المنتظر أن يبدأ العمل به قريبا.



توقيع عقد تجديد المكتب الثقافي (1)



توقيع عقد ترميم المكتب الثقافي (1)



نائب رئيس مؤسسة شور لايت التعليمية (1)



المدير الإقليمي للتنمية البشرية في الشرق الأوسط (1)