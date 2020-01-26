شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة الجيزة: غلق كلى لشارع جمال الدين الأفغانى بالعمرانية لمدة 3 أيام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت محافظة الجيزة عن قيام الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومى لمترو الأنفاق "الخط الرابع" بإجراء أعمال نقل المرافق "غاز طبيعى"، والمتعارضة مع مسار المشروع مما يضطرها إلى غلق شارع جمال الدين الافغانى كليا، بداية من تقاطعه مع شارع الشعب، وحتى تقاطعه مع شارع خاتم المرسلين، وذلك لمدة ثلاثة أيام، تبدأ الأحد الموافق 26/1/2020 وحتى يوم الأربعاء الموافق 29/1/2020 على أن يكون العمل خلال الفترة من الساعة 9 مساء وحتى الساعة 5 صباحا فقط.

وأشارت المحافظة إلى أنه سيتم العمل أثناء اختبار خطوط الغاز ولمدة يومين، ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 30/1/2020 وحتى يوم الجمعة 31/1/2020 على أن يكون العمل الساعة 12 وحتى 5 صباحا طوال فترة الاختبار.



مما يستلزم عمل تحويلة مرورية على النحو الاتى:

- القادم من شارع خاتم المرسلين اتجاه شارع الشعب يسلك شارع اللواء فاروق صبرى

- القادم من شارع خاتم المرسلين اتجاه شارع الأهرام يسلك شارع فاطمة رشدى

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ووجه اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، مسئولى الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الشىء لأصله، وعودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين بالالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية، والخدمات المرورية التى من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال لتفادى التكدسات.

وكانت محافظة الجيزة، أعلنت أنه نظراً لقيام شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأعمال إصلاح كسر مفاجىء بماسورة مياه قطر 1000 مم الكائنة أسفل الطريق الدائرى بعد محور الضبعة بمطلع حى الوراق ما يسفر عن ضعف فى ضغوطات المياه لمناطق أخر فيصل والمريوطية، وأخر شارع الهرم أثناء فترة الإصلاح.



وأهابت محافظة الجيزة بالمواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع على أن توفر شركة مياه الشرب والصرف الصحى سيارات المياه النقية والصالحة للشرب لسد احتياجات المواطنين بالمناطق المتأثرة، وذلك عند الطلب على رقم الطوارىء 125.