شكرا لقرائتكم خبر عن البحوث الإسلامية يعرض "تأسيس التقديس لفخر الدين الرازي" في معرض الكتاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعرض مجمع البحوث الإسلامية ضمن إصداراته العلمية المتاحة بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، في دورته الواحدة والخمسين كتاب: تأسيس التقديس للإمام فخر الدين الرازي.

ويعالج الكتاب مسائل الصفات الخبرية في علم العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، حيث برع الإمام الرازي رحمه الله في معالجته للمسائل العقدية لتنزيه المولى عز وجل، وبأسلوب ومنهج علمي رصين.

كما يعد الكتاب من أشهر كتب الإمام الرازي وأكثرها تأصيلا للمذهب الأشعري، حيث عالج فيه القضايا التي عرض لها بالاستناد إلى الأدلة والمقدمات العقلية بأسلوب رصين.

يهدف الإمام الرازي من تأليف هذا الكتاب إلى إثبات تنزيه الله عز وجل عن الجسمية والمكانية، حيث ذكر فيه الدلائل الدالة على تنزيهه تعالى عن الجسمية والمكانية، كما تحدث عن النصوص التي يوهم ظاهرها المشابهة والمماثلة بين الله عز وجل وخلقه، وختم بتقرير مذهب السلف في هذه المسائل.

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وكان قد شهد ركن الفتوى بجناح الأزهر بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين، والذي انطلقت فعالياته الخميس الماضي، إقبالًا كثيفًا من زوار الجناح، خاصة من الشباب والفتيات، وذلك لطرح استفساراتهم وشواغلهم على وعاظ وواعظات الأزهر المتواجدين داخل الركن، والحصول على أجوبة شافية، تعكس المنهج الأزهري الوسطي المعتدل.

تعددت الأسئلة التي وجهت إلى أعضاء ركن الفتوى من الوعاظ والواعظات، ومن أبرز المسائل التي استقبلها الركن ، الأمور المتعلقة بمرحلة الشباب، مثل الاختلاط والحجاب، والقضايا الفكرية التي تشغل بالهم، بالإضافة إلى المسائل المتعلقة بالمعاملات المالية، وبعض المشكلات الأسرية كالطلاق والميراث.

يأتي تخصيص ركن للفتوى داخل الجناح للعام الرابع على التوالي، انطلاقًا من سعي الأزهر الشريف لمعايشة هموم الناس وقضاياهم، والتواصل مع أكبر شريحة ممكنة من الناس، من مختلف الأعمار والفئات الاجتماعية والثقافية، وتيسير الحصول على الفتوى الشرعية الصحيحة من المؤهلين للإدلاء بها، وقطع الطريق على من يروجون للأفكار المتشددة والفتاوى الشاذة.