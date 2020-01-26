شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مصر للطيران يوجه رسالة للعاملين بمناسبة الجمعية العمومية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وجه الطيار أحمد عادل رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران رسالة اليوم الأحد إلى العاملين بالشركة بمناسبة إنتهاء أعمال الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران جاء فيها: يسعدني التواصل معكم مجدداً بعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة القابضة لمصر للطيران برئاسة معالي الوزير محمد منار وزير الطيران المدني ، وقد جاءت نتائجها مشرفة بفضل الله وبجهود ابناء الشركة المخلصين . وبناء عليه فقد تم اعتماد الميزانيات لجميع الشركات وصرف الشهور المقررة للعاملين بالشركة القابضة والشركات التابعة في ضوء ماأقرته الجمعيات العمومية لهذه الشركات علي أن يتم الصرف علي النحو التالي : Advertisements أولا : سيتم صرف الشهور المقررة لجميع العاملين بالشركة القابضة لمصر للطيران وشركاتها التابعة حتي الدرجة الثانية دفعة واحدة يوم 9 فبراير القادم. ثانيا : سيتم صرف الشهور المقررة لجميع العاملين بالشركة القابضة لمصرللطيران وشركاتها التابعة من الدرجة الأولى ودرجة كبير علي دفعتين الأولى في 9 فبراير القادم علي أن يتم تحديد صرف الدفعة الثانية في أقرب وقت ممكن .

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