شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. مريض أورام لوزيرة التضامن: وقفوا معاشي.. والوزيرة: سيعود فورا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تسعى لتحسين كافة الخدمات التي تقدمها على كافة المستويات، خاصة في مجالي المرأة وذوي الاحتياجات الخاصة.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرة لمحافظة القليوبية، حيث تفقدت بمرافقة اللواء عبد الحميد الهجان محافظ الإقليم، ومجدي حسن وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، دار نامول لرعاية ضحايا الإتجار في البشر، ومؤسستي رعاية البنين والبنات ببنها، ومجمع خدمات المرأة بمديرية التضامن.

وخلال جولة "القباج"، شكى أحد الأشخاص تعنت المديرية في وقف معاشه، رغم أنه من مرضى الأورام، مؤكدًا للوزيرة أن الموظفين أكدوا له أن مشكلته تستدعي تدخل الوزير، فوعدته الوزيرة على الفور بحل المشكلة قبل إنهاء الزيارة، وكلفت المسئولين بالتدخل لحلها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

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كما وعدت الوزيرة بتركيب أسانسير بمجمع خدمات المرأة ببنها، بعد شكوى المترددات على المجمع بعدم وجود أسانسير لخدمة ذوي الاحتياجات الخاصة المستفيدين من خدمات المجمع في الإقامة والدورات المختلفة للحاسب الآلي والتنمية، ما يمثل عبئًا عليهم لصعوبة الصعود للأدوار العليا بالمجمع.

كما اطمأنت الوزيرة خلال جولتها بالمجمع على الخدمات المقدمة وطالبت بتحسينها، حيث تفقدت غرفة إقامة المغتربات والإقامة الفندقية ومركز الحاسب الآلي، وكلفت المسئولين بحصر كافة الخدمات والتجهيزات اللازمة لتحسين الخدمة.

وتفقدت "القباج" مكاتب الخدمات والأفرع التي اُفتتحت مؤخرًا، مؤكدًا أن خدمة الجماهير هو ما تستهدفه الوزارة وجميع المديريات التابعة لها بكافة المحافظات.

وخلال الزيارة أجرت الوزيرة جولة تفقدية لدار نامول للملاحظة بمركز طوخ والتابعة لجمعية الهلال الاحمر بالمحافظة، والتي من المقرر تحويلها لأول دار لرعاية ضحايا الاتجار بالبشر، وذلك بالتعاون مع مشروع مكافحة الاتجار بوزارة الخارجية والمجلس القومي للأمومة والطفولة.