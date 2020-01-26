نقيب المحامين: وضع حجر أساس النادي الرياضي الأسبوع المقبل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مصطفى علي:

كرّم مجلس نقابة محامي حلوان الفرعية، سامح عاشور نقيب المحامين، لجهوده في قضية محامي حلوان المتهمين بإهانة القضاء، حتى حصولهم على البراءة.

جاء ذلك خلال احتفالية نظمتها النقابة الفرعية، اليوم الأحد، بحضور النقيب العام، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة، ونقباء وأعضاء الفرعيات.

وأوضح "عاشور"، أن أزمة محامي حلوان شهدت في بدايتها حالة من الانفعال والارتباك وعدم التنظيم، ولكن تم تدارك الأمر سريعًا وضبطت صفوف المحامين، مضيفًا: "نجحنا في مواجهة الأزمة، وتنظيم الصفوف في مرحلة التحقيقات والمحاكمة، كما كنا مؤمنين بعدالة قضيتنا وسلامة دفاعنا، وكنا أمام قضاء أنصفنا في حكمه بأول وثاني درجة، ما أدى لبراءة المحامين".

وفي سياق متصل، أشار "عاشور"، إلى أن قانون المحاماة منذ صدوره وتعديلاته المختلفة، لم يأخذ أراء المحامين به سوى بتعديلات عامي 2008 و2019، واصفًا إياها بأعز تعديلات في تاريخ النقابة.

ونوه إلى أن التعديلات أسفرت عن مواد عززت حصانة المحامي أثناء عمله أمام المحاكم، وجهات التحقيق والاستدلال، كما حمته من البلاغات الكيدية المقدمة من الخصوم والتي كان يعاني منها المحامين أثناء عملهم، وأحالت تعديلات 2019 الأمر للمحامي العام الأول لنيابة الاستئاف المختص.

وأكد نقيب المحامين، أن النقابة لن تتخلى عن الدفاع عن كرامة المحامين، ومساندتهم في أزماتهم، على أن تدار بشكل سليم، وسط اصطفاف المحامين للحصول على حقوقهم كاملة كما تم في أزمتي حلوان والمحلة.

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وناشد "عاشور"، كافة المحامين بالحفاظ على نقابتهم، وألا تستدرج إلى الانقسام والتفكك فتتعرض لمخاطر تضيع ما تم من إنجازات، معربًا عن أمله في أن يتنافس الجميع خلال الانتخابات المقبلة بشرف، بهدف تحقيق غايات سامية للمحامين.

ودعا نقيب المحامين، الجميع لحضور احتفالية وضع حجر أساس أكاديمية المحاماة، الأربعاء المقبل، مشددًا على أن الأكاديمية بداية جديدة في تاريخ النقابة، حيث ستصبح شرطًا للقيد بجداولها عقب اجتياز الدراسة لمدة سنتين، وستجعل القيد بجداول نقابة المحامين أعز من الانضمام للقضاء.

وطالب "عاشور"، المحامين بالحفاظ على ما تحقق من إنجازات، وفي مقدمتها تنقية الجداول من غير المشتغلين، ومواجهة غزو خريجي التعليم المفتوح من حملة الدبلومات، ما أسفر عن زيادة كبيرة للمعاش والعلاج، مناشدًا الجمعية العمومية بعدم دعم أي مرشح عارض القرارتها المتعلقة بتنقية الجداول والتعليم المفتوح.

وأعلن "عاشور"، أن الأسبوع المقبل سيشهد وضع حجر أساس نادي المحامين الرياضي بالتجمع الخامس، متابعًا: "نسعى لاسترداد قطعة الأرض المخصصة للنقابة بمدينة 15 مايو لإنشاء ناد عليها يخدم محامين حلوان، على أن يدار النادي بشكل استثماري يدر موارد مالية لصندوق الرعاية الصحية والاجتماعية".

وقال "عاشور"، إن مبنى النقابة الجديد ظهر للنور رغم تشكيك البعض، وسيكون صرحًا يفخر به المحامين، وسيخصص 70 % منه ليدار استثماريًا، على أن يستغل باقي المبنى للخدمات الادارية المقدمة للمحامين، مكملا: "ما تحقق من إنجازات، ليس بقرارات سامح عاشور ومجلس النقابة العام والفرعيات فحسب، وإنما بوحدة وإصطفاف المحامين".

وفي سياق آخر، ذكر "عاشور"، أن مصر تحتاج إلى الاصطفاف الوطني ليس مع حاكم أو حكومة ولكن حول الوطن ذاته، لمواجهة ما تمر بها من تحديات.

واختتم "عاشور" كلمته قائلًا: "سنظل نصرخ بأعلى صوت عاشت مصر والأمة العربية ولتسقط إسرائيل وأمريكا".​