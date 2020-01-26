مدبولي يُتابع استعدادات مؤتمر الترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية بقناة السويس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد غايات:
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأحد، المهندس يحيى زكي، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لمتابعة الاستعدادات الجارية لمؤتمر الترويج لمشروعات المنطقة الاقتصادية الذي سيُعقد بمدينة الجلالة شهر مارس المقبل.
وقال رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن أهمية المؤتمر تتمثل في كونه سيشهد توقيع اتفاقيات لعدد من المشروعات والاستثمارات المهمة، مُضيفًا أنه يُعد فرصة جيدة لطرح الفرص الاستثمارية على كبار المستثمرين الذين سيتم دعوتهم للمشاركة في المؤتمر.
وأشار إلى أنه سيتم تنظيم جولة لهم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وجولات سياحية للتعرف على الإمكانيات المتميزة والمتنوعة التي تمتلكها مصر في هذا القطاع الحيوي.
وأوضح رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن المؤتمر سيشهد عرضًا لوضع المنطقة الاقتصادية وموقفها سابقًا، إلى جانب رؤيتها المستقبلية للسنوات الخمس المُقبلة، منوهًا في الوقت نفسه إلى أنه يتم التنسيق بينه وبين مجموعة من سفراء الدول الأجنبية والاتحاد الأوروبي، وسيتم إعطاء الفرصة لعدد من المستثمرين الأجانب لتقديم عروض خلال المؤتمر.
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