محافظ القاهرة يهنئ مدير أمن العاصمة بمناسبة عيد الشرطة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

زار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، مديرية الأمن لتقديم التهنئة بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ68 لعيد الشرطة المصرية.

والتقى عبدالعال، اللواء أشرف الجندي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة، بحضور المهندس إبراهيم صابر، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، ومصطفى عبدالعزيز، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من قيادات المحافظة.

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وأعرب المحافظ، عن تقديره لجهود رجال الشرطة وتضحياتهم المبذولة خلال مسيرة أداء واجبهم الوطني في كافة المجالات لتحقيق الاستقرار والأمان للمواطن ومكافحة الإرهاب وملاحقة الفساد واستئصاله وعودة الانضباط للشارع وفرض هيبة القانون وخاصة في الوقت الراهن، مشيدًا بدور جهاز الشرطة في تأمين الجبهة الداخلية والتصدي بكل حسم لكل محاولات الظلام التي لن تنال من أمننا القومي.

وأثنى المحافظ على ما تقدمه الشرطة المصرية من تضحيات وأرواح الشهداء الذكية من أجل الحفاظ على أمن واستقرار الوطن، وتقديره الكامل لصمود وتماسك أسر الشهداء وأبنائهم، مؤكدًا أن عيد الشرطة سيظل مناسبة وطنية خالدة تجسد صورة حقيقية للتضحية ومعنى العطاء وعمق الانتماء في سبيل رفعة وطننا الغالي.

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