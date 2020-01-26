الرئيس السيسي يجتمع بوزير الإنتاج الحربي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد سامي:
اجتمع الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الأحد، مع الدكتور محمد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي.
وقال السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول متابعة جهود تطوير الشركات والمصانع التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وتعزيز دورها في تنمية الاقتصاد الوطني، والتنسيق مع أجهزة الدولة المختلفة للمساهمة في تنفيذ المشروعات القومية الجارية بما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية المنشودة.
وأوضح المتحدث الرسمى أن وزير الدولة للإنتاج الحربي، عرض خلال الاجتماع مختلف أوجه التعاون مع مؤسسات الدولة المعنية في شتى القطاعات، فضلًا عن خطط وسياسات تطوير التصنيع من خلال تبادل الخبرات والاستعانة بالتكنولوجيا العالمية في التصنيع.
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