القضاء الإداري يعوض مواطنًا بـ100 ألف جنيه بعد سرقة محتويات سيارته

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود الشوربجي:

قضت محكمة القضاء الإداري، بمجلس الدولة، بقبول دعوى مواطن طالب فيها بتعويضه عن فترة استيقافه والاشتباه به أثناء مروره بمدينة نصر، مما ترتب عليه سرقة محتويات سيارته بالكامل.

كما قضت المحكمة بتعويضه بـ100 ألف جنيه نتيجة الأضرار الأدبية والمادية التي حدثت له، وألزمت الجهة الإدارية المصروفات.

بداية الواقعة أثناء مرور الطاعن بسيارته بإحدى المناطق بمدينة نصر، واستوقفته قوات الشرطة بعد الاشتباه فيه، وإلى أن تم التعرف على هويته، سُرقت محتويات سيارته بالكامل مما أصابه بأضرار مادية ونفسية تستوجب التعويض.