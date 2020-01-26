مرور الجيزة: تحويلات مرورية لمدة 3 أيام بسبب أعمال المترو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد شعبان:

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، الأحد، عن غلق كلى لشارع جمال الدين الأفغانى من تقاطعه مع شارع الشعب وحتى تقاطعه مع شارع خاتم المرسلين.

أوضحت الإدارة في بيان لها أن الغلق يأتي لتنفيذ أعمال نقل مرفق الغاز الطبيعي المتعارضة مع مسار المشروع

القومى لمترو الأنفاق الخط الرابع.

حسب بيان الإدارة سيتم الغلق لمدة ثلاثة اعتبارا من اليوم وحتى الأربعاء المقبل، ويكون العمل خلال الفترة من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 5 صباحاً.

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وسيتم العمل أثناء اختبار خطوط الغاز لمدة يومين بدءا من صباح الخميس المقبل وحتى صباح اليوم التالي، وييكون العمل الساعة 12 وحتى 5 صباحاً طوال فترة الاختبار.

مصدر أمني مسؤول بمرور الجيزة كشف عن خريطة التحويلات المرورية والتي جاءت على النحو التالي:

- القادم من شارع خاتم المرسلين اتجاه شارع الشعب يسلك شارع اللواء فاروق صبرى

- القادم من شارع خاتم المرسلين اتجاه شارع الاهرام يسلك شارع فاطمه رشدى.

بدروه، وجه اللواء محمود عبد الرازق مدير مرور الجيزة، بتكثيف الخدمات المرورية، ووضع اللوحات الإرشادية بمحيط منطقة الأعمال لتفادى التكدسات.