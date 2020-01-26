ضبط إخواني بتهمة ترويج فيديوهات مفبركة على أنها تظاهرات وقعت أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ محمد الصاوي وعلاء عمران:
ألقت قوات الأمن، اليوم، القبض على أحد العناصر الإخوانية لاتهامه بترويج فيديوهات مفبركة على أنها تظاهرات وقعت بالأمس.
وقال مصدر أمنى إن العنصر الإخواني روج أحد الفيديوهات "المفبركة" من عام 2012، مدعياً أنها تظاهرات بتاريخ أمس السبت الموافق 25 يناير بالإسكندرية.
وأشار إلى أنه جاري اتخاذ الإجراءات القانونية ضده.
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