مصر | استدعاء الشهود العيان في واقعة وفاة مسنة داخل منزلها بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر استدعاء الشهود العيان في واقعة وفاة مسنة داخل منزلها بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة المعصرة، باستدعاء الشهود العيان في واقعة العثور على مسنة متوفاة وفي حالة تحلل داخل منزلها، تمهيدا للاستماع إلى أقوالهم، وطالبت بسرعة تحريات المباحث التكميلية حول الواقعة.

وكشفت تحقيقات النيابة، عن تلقي العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة تخرج من شقة بشارع ترعة الخشاب.

وعلى الفور انتقل الرائد كريم عبد العاطي معاون المباحث والقوة المرافقة، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة بالعقد السادس من العمر مسجاة على الأرض وفي حالة تحلل.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.