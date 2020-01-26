مصر | ."مرور الجيزة" تغلق شارع جمال الدين الأفغاني.. تعرف على السبب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ."مرور الجيزة" تغلق شارع جمال الدين الأفغاني.. تعرف على السبب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت الإدارة العامة لمرور الجيزة، عن إغلاق شارع جمال الدين الأفغاني كليا من تقاطعه مع شارع الشعب، حتى تقاطعه مع شارع خاتم المرسلين، بالتنسيق مع الشركة المنفذة للمشروع القومي لمترو الأنفاق" الخط الرابع" بإجراء أعمال نقل مرافق "غاز طبيعي" والمتعارضة مع مسار المشروع.

وأوضحت المرور إلى أنه سوف يتم غلق شارع جمال الدين الأفغاني كليا بداية من تقاطعه مع شارع الشعب وحتى تقاطعه مع شارع خاتم المرسلين بدءا من اليوم الأحد وحتى يوم الأربعاء، على أن يكون العمل خلال الفترة من الساعة 9 مساءً وحتى الساعة 5 صباحًا فقط.

وواصلت المرور أنه سيتم العمل أثناء اختبار خطوط الغاز ولمدة "يومين" ابتداء من صباح يوم الخميس الموافق 30/1/2020 وحتى يوم الجمعة 31/1/2020 على أن يكون العمل الساعة 12 وحتى 5 صباحًا طوال فترة الاختبار.

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وبينت المرور أن التحويلات المرورية سوف تكون علي الطريق القادم من شارع خاتم المرسلين اتجاه شارع الشعب يسلك شارع اللواء فاروق صبري، والقادم من شارع خاتم المرسلين اتجاه شارع الأهرام يسلك شارع فاطمة رشدي.

ووجه مدير الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية لسرعة الانتهاء من الأعمال وإعادة الشىء لأصله وعودة حركة المرور لطبيعتها دون تأخير.

وأهابت الإدارة العامة لمرور الجيزة بالمواطنين الالتزام بتعليمات اللوحات الإرشادية والخدمات المرورية التي من المقرر نشرها بمحيط منطقة الأعمال لتفادي التكدسات.