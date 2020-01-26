مصر | حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته حشيش وسلاح ناري بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حبس تاجر مخدرات ضبط بحوزته حشيش وسلاح ناري بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أمرت نيابة شبرا مصر، اليوم الأحد، بحبس عاطل، 4 أيّام على ذمة التحقيقات، بتهمة الاتجار بالمخدرات، وحيازة سلاح ناري بدون ترخيص.

وتعود البداية باشتباه كمين أمني بدائرة قسم شبرا مصر، في أحد الأشخاص وباستيقافه تبين أنه عاطل، له أحكام جنائية سابقة، وبتفتيشه عثر بحوزته على سلاح ناري عبارة عن فرد خرطوش عيار 16 مم محلي الصنع، 4 طلقات نارية من ذات العيار، 4 قطع من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وتم اقتياده إلى ديوان القسم.

وبمواجهه المتهم أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار والسلاح الناري بغرض التشاجر.

وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.