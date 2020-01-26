مصر | تشريح جثة مسنة عثر عليها متوفاة داخل شقتها بالقاهرة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تشريح جثة مسنة عثر عليها متوفاة داخل شقتها بالقاهرة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طالبت نيابة المعصرة، الأطباء الشرعيين بمصلحة الطب الشرعي بتشريح جثة مسنه عثر عليها متوفاة وفي حالة تحلل داخل شقتها، وإرسال تقرير مفصل عن سبب الوفاة وحدوثها والوقوف علي ملابساتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي العميد مجدي خلف مأمور قسم المعصرة بلاغا من الأهالي بانبعاث رائحة كريهة تخرج من شقة بشارع ترعة الخشاب.

وانتقل الرائد كريم عبد العاطي معاون المباحث والقوة المرافقة، وبالفحص تبين وجود جثة لسيدة بالعقد السادس من العمر مسجاة على الأرض وفي حالة تحلل.

وتكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها للوقوف على ملابسات وتفاصيل الواقعة وبيان وجود شبهة جنائية من عدمه، وتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.