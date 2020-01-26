أخبار مصر | "التضامن" تعلن التوسع في إنشاء دور الرعاية الخاصة بالمشردين وكبار السن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "التضامن" تعلن التوسع في إنشاء دور الرعاية الخاصة بالمشردين وكبار السن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور محمد العقبي المستشار الإعلامي لوزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة في توسع لإنشاء دور الرعاية الخاصة بالمشردين وكبار السن، لافتا إلى انحصار لمؤسسات الرعاية الخاصة بالأطفال بعد توقف تراخيص تأسيس دور للأيتام لمدة خمس سنوات، وذلك لأن دور الأيتام في مصر تقدر سعتها ضعف الأطفال الموجودين بها، حيث تقدر بضم 30 ألف طفل بينما تضم فعليا أقل من 10 آلاف طفل.

وأكد العقبي، في ندوة ببوابة الخليج 365 الإلكترونية، أن الوزارة تعمل على استراتيجية رعاية الطفل داخل أسرة أفضل له من كافة النواحي الاجتماعية والصحية والنفسية.

وأوضح أن الهدف من ذلك هو توفير بيئة أسرية للأطفال مجهولي النسب والمحرومين من الرعاية الأسرية بغرض تنشئتهم تنشئة سليمة بما يحقق المصلحة الفضلى لهؤلاء الأطفال، مشيرا إلى أن الوزارة تضم عددا كبيرا من الأدوار في حلوان، بني سويف، الشرقية، دمياط، والجيزة.

