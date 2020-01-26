أخبار مصر | ​سكرتير مساعد الوفد: الحزب ماكينة انتخابية تعمل بانتظام منذ 1923

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ​سكرتير مساعد الوفد: الحزب ماكينة انتخابية تعمل بانتظام منذ 1923 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الكاتب الصحفي، طارق تهامي، سكرتير عام مساعد حزب الوفد، إن أبناء بيت الأمة محترفون في مجال العملية الانتخابية، ويمثلون قيادات وطنية تُدرك تمامًا الدفاع عن الدولة المصرية وهو السبب الرئيسي في استمرار الحزب لهذه الفترة الطويلة.

وأضاف "تهامي" أن الوفد هو الحزب الذي يُدرك تمامًا كيف يدير الانتخابات بهذه الخبرات المتراكمة، فهو ماكينة انتخابية تعمل بانتظام منذ 1923 وكل الكوادر في كل المحافظات تدرك ذلك.

وأكد سكرتير عام مساعد حزب الوفد، أن الإنفاق على العملية الانتخابية يجب أن يكون من مصادر متعددة، مثلما يحدث في الولايات المتحدة بالتزام المرشح من جزء من أموال وتبرعات ودعم مؤسسات وطنية، حتى لا يكون سيطرة لرأس المال على العملية الانتخابية، وتخصم من ضرائبه.

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وفيما يتعلق بالإنفاق، شدد "تهامي" على ضرورة أن يكون هناك سقف للإنفاق في الانتخابات، حتى تكون هناك عدالة وشفافية، بالإضافة إلى إعادة النظر في تسكين الناخبين في المكان الذي سيدلون فيه بأصواتهم، وهو ما يحتاج إلى ضبط شديد حتى لا يكون إهدار لعدد كبير من أصوات الناخبين.

وطالب اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، بالمشاركة مع الوفد في تأهيل الشباب وتدريب وتثقيفهم وتوعيتهم بالعملية الانتخابية، خاصة وأن الوفد يمتلك كوادر متميزة، تم اختيارها في تنسيقية شباب الأحزاب، والبعض في البرنامج الرئاسي، ليكون هناك تعاون لتأهيل وتجهيز الشباب لإدارة العملية الانتخابية أو متابعتها.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة الاستحقاقات الدستورية المقبلة بمقر حزب الوفد، بحضور اللواء رفعت قمصان، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب والتي تنظمها لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب.