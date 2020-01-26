أخبار مصر | الوفد يطالب بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد يطالب بإعادة النظر في تقسيم الدوائر الانتخابية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال الدكتور ياسر الهضيبي، نائب رئيس حزب الوفد والمتحدث الرسمي باسم الحزب، إن ثورة 25 يناير كما كانت عيدًا للشرطة، فهي عيدًا للشعب المصري، لثورة أجبرت الدولة على احترام إرادة المواطن، مؤكدًا أن بيت الأمة برجاله وشبابه كان من أوائل المشاركين في تلك الثورة ومدافعًا عن حقوق الوطن والمواطنين وخاض ثورات وجولات مساندًا وداعمًا للدولة المصرية.

وطالب "الهضيبي" خلال كلمته في فعاليات ندوة الاستحقاقات الدستورية التي ينظمها حزب الوفد، اليوم، بحضور اللواء رفعت قمصان مستشار مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، بضرورة إعادة النظر في تقسم الدوائر الانتخابية، قائلًا: "العبث في تقسيم الدوائر الانتخابية يؤثر على نجاح المرشح والعملية الانتخابية بشكل كامل".

