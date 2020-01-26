أخبار مصر | الوفد: المال السياسي في الانتخابات مسألة مرفوضة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: المال السياسي في الانتخابات مسألة مرفوضة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، إن الاستحقاقات الانتخابية الثلاثة المقبلة لا عذر فيها لأحد، مشيرًا إلى أن فكرة المال السياسي أيا كان وصفه، مسألة مرفوضة.

وأضاف "أبو شقة"، أن حزب الوفد يرفض أن يكون المصريين أمام رشاوى انتخابية، قائلًا: "نعتقد أن في التشريعات المقبلة يجب أن نكون أمام معالجة لهذه الظاهرة المخيفة، لتسير مصر على الطريق الصحيح، وتتفادى الأخطاء لنكون نحن أمام إرادة قوية وتصميم قوي لأن البرلمان أنجز من التشريعات كمًا هائلًا غير مسبوقًا".

وأكد رئيس حزب الوفد، في كلمته خلال فعاليات ندوة الاستحقاقات الدستورية الني نظمها حزب الوفد، اليوم الأحد، بحضور اللواء رفعت قمصان مستشار مجلس الوزراء لشؤون الانتخابات، أن الهيئة الوطنية للانتخابات، والقانون الذي يحكمها، هو صمام أمن ومظلة حقيقية للشفافية والنزاهة، مشيرًا إلى أن الأيام القليلة القادمة سيكون الشعب المصري أمام قانون مجلس الشيوخ وقانون مباشرة الحقوق السياسية، والتي سيُراعى فيها كل ما يحقق النزاهة والشفافية، تأكيدًا وتوثيقًا لرغبة هذا الشعب الذي قام بثورتين.

