أخبار مصر | أبرزها المركبات والأجهزة الكهربائية.. البرلمان يوافق على أنشطة التمويل الاستهلاكى

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أبرزها المركبات والأجهزة الكهربائية.. البرلمان يوافق على أنشطة التمويل الاستهلاكى والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، برئاسة الدكتور على عبد العال، على المادة الثانية من مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون تنظيم نشاط التمويل الاستهلاكى، والتى تحدد الأنشطة التي يسري عليها التمويل الاستهلاكي.

ويقصد بـ"التمويل الاستهلاكي" بأنه كل شكل من أشكال التمويل الذي يمكن المقترض (طالب التمويل) من شراء سلع معمرة أو خدمات لأغراض استهلاكية، على أن يتم سداد ثمنها على فترة زمنية ممتدة ( أي نظام التقسيط).

وحسب المادة الثانية من مشروع القانون والتي تحدد الأنشطة التي يسري عليها التمويل الاستهلاكي والتي تشمل الأتي:

- المركبات بجميع أنواعها.

- السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.

- الخدمات التعليمية.

- الخدمات الطبية.

- خدمات السفر والسياحة.

- أي سلع أو خدمات أخرى يوافق عليها مجلس إدارة الهيئة.

- السلع المعمرة ومن بينها الأجهزة الكهربائية والإلكترونية.