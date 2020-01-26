أخبار مصر | جينيس عبر صفحتها الرئيسية: "مصر كسرت رقمًا قياسيًا جديدًا"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جينيس عبر صفحتها الرئيسية: "مصر كسرت رقمًا قياسيًا جديدًا" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نشرت موسوعة جينيس للأرقام القياسية عبر صفحتها الرئيسية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، أن مصر كسرت رقمًا قياسيًا جديدًا.

وأوضحت الصفحة أن مصر صنعت رسمة لوجه الملك توت عنخ آمون من أكواب القهوة، بطريقة ترتيب معين بلونين مختلفين والمعروفة بالفسيفساء.

وقالت الصفحة ما نصه: "أضافت جمهورية مصر العربية إلى سلسلة إنجازاتها التاريخية في كسر الأرقام القياسية أكبر صورة فسيفسائية من القهوة (لوجو) باستخدام 7,260 كوباً من القهوة شكلت بها تحفة فنية لقناع الملك توت عنخ آمون، عمل هشام الصادق، في مبادرة دعت للتعريف بعراقة الإرث الحضاري المصري، وجميع أكواب القهوة تم التبرع بها".

يذكر أن عملية تكوين شكل قناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة تمت في ساحة المتحف المصري الكبير، وتم الإعلان عنها خلال احتفالية شهدها قيادات وزارة السياحة والآثار والمتحف، في ديسمبر الماضي.