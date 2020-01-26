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أخبار مصر | وفد إماراتي يناقش الاستفادة من التجربة المصرية في علاج مرضى الإدمان

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استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، وفدا إماراتيا برئاسة الدكتور الدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات والوفد المرافق له، للاستفادة من تجربة الصندوق في علاج مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.


وجاءت زيارة الوفد الإماراتي للصندوق لتبادل الخبرات بين الجانبين وتأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطي المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفي سرية تامة.

كما قام الوفد أيضا بزيارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والاطلاع على تجربة الخط الساخن 16023.

واستعرضت القباج، التجربة المصرية في مجال مكافحة وعلاج الإدمان وماحققه الصندوق من نجاحات خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ البرامج والانشطة المختلفة، مؤكدة على استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للجانب الإماراتي من خلال التعاون بين الصندوق والمركز الوطني للتأهيل بالإمارات، لافتة إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للاطلاع على تجربة الصندوق في علاج مرضى الإدمان وبرامج التوعية بأضرار المخدرات يأتي تأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة.

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وكما تم الاتفاق على إنشاء مركز "مصرى إماراتي" لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة بين الصندوق والجانب الإماراتي في مجال العلاج وبرامج التوعية من أضرار تعاطي المخدرات، بجانب أيضا نقل تجربة الصندوق بشأن دراسة الدبلوم المهني لخفض الطلب على المخدرات بكلية الآداب جامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة ينفذها الصندوق في مجال علاج الإدمان وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات.

وأشاد الوفد الإماراتي بتجربة الصندوق معربا عن أملة في كيفية نقلها إلى دولة الإمارات في ظل تنفيذ برامج غير تقليدية وحملات إعلامية مشتركة مع الصندوق للتوعية مثل أنت أقوى من المخدرات.

واستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي؛ البرامج التي يتم تنفيذها لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان وفقا للمعايير الدولية بجانب أيضا توفير خدمات التشخيص المزدوج لمرضى الإدمان "نفسى وإدمان"، لافتا إلى 37 % من الحالات الواردة للخط الساخن لتلقي العلاج تشخيص مزدوج بجانب أيضا تخصيص مراكز لعلاج الإناث وكذلك المراهقين.

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