أخبار مصر | وفد إماراتي يناقش الاستفادة من التجربة المصرية في علاج مرضى الإدمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وفد إماراتي يناقش الاستفادة من التجربة المصرية في علاج مرضى الإدمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

، وفدا إماراتيا برئاسة الدكتور الدكتور حمد الغافري مدير المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات والوفد المرافق له، للاستفادة من تجربة الصندوق في علاج مرضى الإدمان وبرامج التوعية من أضرار المخدرات، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.

استقبلت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي



وجاءت زيارة الوفد الإماراتي للصندوق لتبادل الخبرات بين الجانبين وتأكيدًا لأهمية الدور الرائد الذي يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطي المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان وإعادة دمجهم في المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفي سرية تامة.