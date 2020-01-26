أخبار مصر | مستشار رئيس الوزراء: لا سياسة بدون مال وتقليص الرشاوى الانتخابية بالقانون

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار رئيس الوزراء: لا سياسة بدون مال وتقليص الرشاوى الانتخابية بالقانون والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

نه في إحدى الندوات حول المال السياسي في البرتغال اتفق الجميع على أنه لا سياسة بدون مال، وهو ما يعني الإنفاق على مجريات الانتخابات، لكن هناك فارق بين الرشاوى الانتخابية أو السلوك غير الأخلاقي لحصول المرشح على أصوات لصالحه.



وشدد مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، على ضرورة أن تسلك الأحزاب الدرجات الطبيعية لتسلق سلم العمل السياسي، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة لها أغراض دنيئة تحاول بث سمومها من الخارج من خلال الدعم بتلك الأموال، موضحا أن اللجنة وضعت مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المرشحين والأحزاب السياسية وتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفتها وأن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون تحت إشراف قضائي كامل. وشدد مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، على ضرورة أن تسلك الأحزاب الدرجات الطبيعية لتسلق سلم العمل السياسي، مشيرًا إلى أن هناك أجهزة لها أغراض دنيئة تحاول بث سمومها من الخارج من خلال الدعم بتلك الأموال، موضحا أن اللجنة وضعت مدونة للسلوك الانتخابي تكون ملزمة لكل من المرشحين والأحزاب السياسية وتحديد الجزاءات المترتبة على مخالفتها وأن الانتخابات المحلية المقبلة ستكون تحت إشراف قضائي كامل. جاء ذلك خلال فعاليات ندوة الاستحقاقات الدستورية المقبلة بمقر حزب الوفد، بحضور اللواء رفعت قمصان، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والتي تنظمها لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب.

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إ