أخبار مصر | مستشار رئيس الوزراء: صوت المواطن المصري أصبح ذو قيمة حقيقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار رئيس الوزراء: صوت المواطن المصري أصبح ذو قيمة حقيقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن قاعدة بيانات الرقم القومي شبه اكتملت في عام 2000، وبدأ الاستعانة بها، وحدث نوع من التحسن النسبي في الكشوف الانتخابية.

وأشار "قمصان" إلى أنه في عام 2005 تم استخدام الصناديق الشفافة، فكان إنجازًا كبيرًا، ثم كان إنجاز تحويل استفتاء الرئاسة لانتخابات مباشرة، والآن تم عمل 45 إجراء دستوري وقانوني، منها المرقم الكودي الذي لا يمكن فتحه إلى بإتلافه، فكانت هناك إنجازات تصب في مجال ضمان العملية الانتخابية.

وأكد مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، صوت المواطن المصري أصبح ذو قيمة حقيقية، فمن أول باب الاقتراع وحتى إعلان النتيجة، فالصوت الذي يتم وضعه هو ما يتم الإعلان عنه.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة الاستحقاقات الدستورية المقبلة بمقر حزب الوفد، بحضور اللواء رفعت قمصان، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والتي تنظمها لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب.