أخبار مصر | الوفد: عيد الشرطة يخلد بطولات ملحمة الإسماعيلية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: عيد الشرطة يخلد بطولات ملحمة الإسماعيلية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قالت الإعلامية حياة عبدون، مساعد رئيس حزب الوفد للتدريب والتثقيف، إنه يجب أن نذكر دور فؤاد باشا سراج الدين في مواقفه الوطنية في موقعة الإسماعيلية التي كانت سببا في الاحتفال بعيد الشرطة في الخامس والعشرون من يناير كل عام، بعد أن رفض رجال الشرطة المصرية تسليم مقر محافظة الإسماعيلية لقوات الاحتلال، وخاضوا معركة سجلها التاريخ بحروف من نور، وهو الدور التاريخي الذي جسده الزعيم فؤاد باشا سراج الدين وزير الداخلية في ذلك الوقت.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة الاستحقاقات الدستورية المقبلة بمقر حزب الوفد، بحضور اللواء رفعت قمصان، مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، والتي تنظمها لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب.

وأشارت "عبدون" إلى أن المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، اقترح بأن يتم تغير شعار الشرطة الحالي وهو "الشرطة في خدمة الشعب" إلى "الشرطة في خدمة وحماية الشعب"، لافتة إلى أن دور الشرطة دورًا تاريخيًا في حماية الوطن والمواطن.

وأوضحت عبدون، أن استضافة حزب الوفد اللواء رفعت قمصان، أمر هام جدًا، لمعرفة كافة التفاصيل عن الاستحقاقات الانتخابية القادمة، مشيرة إلى أن الندوة يوجد بها كافة الإجابات عن التساؤلات التي تدور في أذهان المواطنين.