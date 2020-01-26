أخبار مصر | مستشار رئيس الوزراء: المرأة المصرية خط دفاع منيع لحماية الوطن

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مستشار رئيس الوزراء: المرأة المصرية خط دفاع منيع لحماية الوطن والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قال اللواء رفعت قمصان، مستشار رئيس مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، إن اليوم العالمي للمرأة يتم الاحتفال به كل عام بمناسبة تظاهرة عاملات النسيج في الغرب، وفي مصر نحتفل به لأن الفارق كبير، نساء مصر خرجن للدفاع عن الوطن في ثورة 1919، وكانت أول مشاركة للمرأة المصرية أمام رصاص المحتل الإنجليزي، وسقطت أول شهيدة في ثورة 1919، وكان فارق كبير بين نساء خرجن للمطالبة بزيادة أجورهم في الغرب، ونساء مصر اللاتي خرجن للدفاع عن الوطن.

وأكد "قمصان" أن حزب الوفد يضم كوكبة كبيرة ومميزة من الكوادر السياسية، لديها حث وطني، وشباب يافع وسيدات متميزات في العمل السياسي، فتحية للجميع من داخل بيت الأمة.

وأوضح مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، أن حزب الوفد يقوم بوضع خطة عمل للانتخابات، ويعرف جيدًا ما هي الخطوات التي تتم في الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، ومنها الإدارة التي تشرف على العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن مصر تحملت ثورتين، وهذا دليل على أنها دولة عظيمة تستحق أن تتبوأ مكانتها في العالم.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة الاستحقاقات الدستورية المقبلة بمقر حزب الوفد، بحضور اللواء رفعت قمصان، والمستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس الحزب، والتي تنظمها لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب.