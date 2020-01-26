أخبار مصر | "تأسيس التقديس".. إصدار لـ"البحوث الإسلامية" في جناح الأزهر بمعرض الكتاب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "تأسيس التقديس".. إصدار لـ"البحوث الإسلامية" في جناح الأزهر بمعرض الكتاب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يعرض مجمع البحوث الإسلامية ضمن إصداراته العلمية المتاحة بجناح الأزهر الشريف بمعرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الواحدة والخمسين كتاب: تأسيس التقديس للإمام فخر الدين الرازي.

ويعالج الكتاب مسائل الصفات الخبرية في علم العقيدة على مذهب أهل السنة والجماعة، حيث برع الإمام الرازي رحمه الله في معالجته للمسائل العقدية لتنزيه المولى عز وجل، وبأسلوب ومنهج علمي رصين.

وكما يعد الكتاب من أشهر كتب الإمام الرازي وأكثرها تأصيلا للمذهب الأشعري، حيث عالج فيه القضايا التي عرض لها بالاستناد إلى الأدلة والمقدمات العقلية بأسلوب رصين.

ويهدف الإمام الرازي من تأليف هذا الكتاب إلى إثبات تنزيه الله عز وجل عن الجسمية والمكانية، حيث ذكر فيه الدلائل الدالة على تنزيهه تعالى عن الجسمية والمكانية، كما تحدث عن النصوص التي يوهم ظاهرها المشابهة والمماثلة بين الله عز وجل وخلقه، وختم بتقرير مذهب السلف في هذه المسائل.