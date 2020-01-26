أخبار مصر | الوفد: نساند أجهزة الدولة وجينات البطولة متأصلة في الشرطة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الوفد: نساند أجهزة الدولة وجينات البطولة متأصلة في الشرطة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رحب المستشار بهاء الدين أبو شقة رئيس حزب الوفد، باللواء رفعت قمصان مستشار مجلس الوزراء لشئون الانتخابات، مؤكدًا أنه رمز صادق من رموز الوطنية المصرية وله تاريخ وطني مشرف، مضيفًا أن حزب الوفد يقف بجوار الدولة المصرية ويساند كل من يقف إلى جوارها، لكل ما فيه صالح الوطن والمواطنين.

جاء ذلك خلال فعاليات ندوة الاستحقاقات الدستورية المقبلة بمقر حزب الوفد والتي تنظمها تنظمها لجنة الدفاع والأمن القومي بالحزب برئاسة اللواء سفير نور، بحضور قيادات الوفد وأعضاء الهيئتين العليا والبرلمانية.

وأشار رئيس الوفد، إلى دور الشرطة المصرية في الحفاظ على الوطن، وبسالتها في مواجهة الاحتلال البريطاني برفض تسليم محافظة الإسماعيلية، ودفع ثمن الدفاع عنها دماء وأرواح الأبطال، لافتًا إلى دور فؤاد باشا سراج الدين، زعيم الوفد الذي كان يشغل حينها وزيرا للداخلية، في دعم أبنائه من رجال الشرطة في ذلك الوقت لرفض تسليم المحافظة وقسم الشرطة والمقاومة حتى آخر نفس لآخر ضابط، رغم عدم تكافؤ القوى، ما أسفر عن استشهاد 50 ضابطا وإصابة أكثر من 80 جنديا.

وأكد "أبو شقة" أن بسالة المصريين نالت احترام العالم، وأجبرت المحتل البريطاني على تقديم التحية للجندي المصري، لذلك فإن عيد الشرطة الذي يمتد جذوره إلى 68 عاما، عيد لكل المصريين.

وتابع: هذا الدور الذي قام به أفراد الشرطة في 25 يناير - 1952، جعل دورها في 30 يونيو ليس بغريب، فسمة التضحية سمة راسخة في رجال وأبناء مؤسسة الشرطة، التي تعمل على خدمة وحماية الشعب.