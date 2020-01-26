أخبار مصر | وزيرة الصحة توجه بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية بمستشفى رأس سدر

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر وزيرة الصحة توجه بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية بمستشفى رأس سدر والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة بوحدة صحة "أبو صويرة" التابعة للإدارة الصحية برأس سدر، في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة راجعت الرسومات الهندسية للوحدة مع الشركة المنفذة، مشددة على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للمواعيد المحددة، مع مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحة، لافتًا إلى أن هذه الوحدة ضمن 22 وحدة ومركز صحي جارِ تطويره ورفع كفاءته للدخول بالمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد.

وتفقدت وزيرة الصحة والسكان، أعمال التطوير الجارية لرفع كفاءة مستشفى رأس سدر، حيث وجهت الوزيرة بزيادة معدل تنفيذ الأعمال الجارية لرفع كفاءة المستشفى، كما حرصت على تفقد أقسام المستشفى، ووجهت بسرعة تركيب جهاز القسطرة القلبية، وصيانة الأسانسيرات لتوفير أفضل خدمة طبية للمرضى.

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وأضاف المتحدث الاعلامي، أن الوزيرة تفقدت أيضًا أعمال تطوير وتنسيق الموقع العام للمستشفى، حيث بدأ العمل في أعمال رفع كفاءة الواجهات والأسوار الخارجية، وتنسيق الموقع العام، وشددت على سرعة الانتهاء منها.

وأشار، إلى أن المستشفى يشمل 78 سريرًا، وغرفتي عمليات، و9 ماكينات غسيل كلوي، و5 حضانات للأطفال، ومعملًا، وقسم أشعة، وبنك دم تجميعي، وقسم للقسطرة القلبية، و11 عيادة خارجية، بها أغلب التخصصات الطبية، مضيفًا أن المستشفى يقع بموقع جغرافي هام ويخدم المصطافين، الذين يبلغ عددهم في موسم الصيف أكثر من 30 ألف نسمة، بالإضافة إلى أهالي مدينة رأس سدر.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.