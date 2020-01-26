أخبار مصر | "إسكان البرلمان" تطالب بإنهاء مشاريع الصرف الصحي في مواعيدها المحددة

وقال سويلم، إن هناك تأخرًا في تسليم محطات الصرف الصحي للعديد من القرى والعديد من توابع القرى أيضًا بالإضافة إلى عدم تشغيل المشروع وتأخر الهيئة في بدء المشروع العملاق لإنشاء المحطة الرئيسية للصرف الصحي للوحدة المحلية بالصوة بما يتجاوز الـ "500" مليون جنية لبدء 9 قرى.

وقال" سويلم"، إن هناك بعض الأحياء التي لم يتم إدراجها للعمل بها رغم معاينتها من اللجنة، ورغم إعلان اللواء شريف فارس العضو المنتدب للشركة بهئية الصرف الصحي بالشرقية، عن افتتاح محطة قرية السعيدية خلال الشهر المقبل وباقي القري سيتم افتتاحها قبل 30 يونيو 2020.

وناقشت اللجنة بعد طلب "سويلم" أسباب عدم البدء في إنشاء محطة المياه العملاقة بالقرين بتكلفة 200 مليون جنيه وتم بالفعل الانتهاء من كافة الإجراءات الخاصة بهذا المشروع العملاق الذي سيدعم مدينة القرين وقرى مركز أبو حماد بمياه الشرب الكافية.