أخبار مصر | أثار الجدل بتصريحاته.. مرتضى منصور يحلم بمقعد نقيب المحامين

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أثار الجدل بتصريحاته.. مرتضى منصور يحلم بمقعد نقيب المحامين والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

عادة ما يثير الجدل والنقد بتصريحاته المتعددة، له أعداء كثيرة، تأخذ ملامح وجهه الإنقباض غالبًا ما تجده صارخًا يسب أحدهم، لن تجده مادحًا في أحد، يتصيد سقطات للمشاهير، لايترك أحدا إلا ويذم به.

وفي هذا التقرير ترصد "الخليج 365" كل ما تود معرفته عن مرتضى منصور

ولد مرتضى منصور في يونيو عام 1952 في حي شبرا بالقاهرة الكبرى، تخرج من كلية الحقوق، ثم تم تعيينه وكيل نيابة بمدينة الإسماعيلية، يمتلك ولدان وهم أمير مرتضى منصور، أحمد مرتضى منصور واللذين أخذا شهرة واسعة كما أخذ أبيهم.

توالت المناصب التي حصل عليها مرتضى منصور، حيث عمل في القضاء وتولى منصب رئيس محكمة في عام 1983، إلا أنه بعد ذلك تقدم باستقالته من منصبه كقاضي اعتراضا على عرض فيلم سينمائي قال "منصور" إنه يشوه صورة السلطة القضائية في مصر عن طريق تصوير رجال القضاء والمحاماة بصورة غير لائقة.

عنما كان وكيلا للنائب العام المصري أخذ شهرة واسعة وذلك خلال مباراة في الدوري المصري الممتاز بين نادي الإسماعيلي ونادي الاتحاد السكندري، أثير بها شغب، تبادل فيها الاتهامات للاعب بالنادي الإسماعيلي فقرر مرتضى حبس اللاعب أربعة أيام على ذمة التحقيق مع مراعاة التجديد طبقًا لسير التحقيقات بدلًا من تفادي التصادم.

واشتهر أيضا عندما كان محاميا لأشهر الرياضيين في ذلك الوقت وكان لديه قضيتين والإثنان كسبهما منصور ببساطة مما جعل أشهر الرياضيين يوكلونه في قضاياهم، فكان منصور عضوًا في مجلس إدارة نادي الزمالك منذ عام 1996 حتى العام 2005 كما تولى عام 2001 منصب نائب رئيس نادي الزمالك حتى العام 2005.

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في أبريل 2005، أُنتخب رئيسًا للزمالك إلا أن وزارة الرياضة حلت مجلس إدارته، عاد منصور رئيسًا للنادي مرة أخرى في أبريل من العام 2006 بعد أن حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري يبطل القرار. وطالب بتقنين أوضاع الروابط التشجيعية بتشكيل روابط محبي الأندية، على أن يقوم أعضاؤها بسحب استمارات حضور المباريات من اتحاد الكرة. ألف الكثير من الكتب والمؤلفات التي تهاجم الفساد.