شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة الشيخ إبراهيم الشرقاوي أحد رموز الحركة الوطنية عام 1919 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

توفى الشيخ إبراهيم الشرقاوي، عميد الأسرة الشرقاوية بمحافظة قنا وجنوب الصعيد، وأحد أحفاد العارف باللi والقطب الصوفي الشهير، الإمام أبوالوفاء الشرقاوي، أحد الرموز التي دعمت الحركة الوطنية المصرية سنة 1919.

وتوفى عميد الأسرة الشرقاوية في ساعة مبكرة من صباح الأحد، عن عمر يناهز الـ72 عامًا، وبدأت الأسرة الشرقاوية في اتخاذ تدابير واسعة استعدادًا لتشييع الجنازة فور وصول جثمان الراحل، الذي وافته الأمنية باحد مستشفيات القاهرة.

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والشيخ إبراهيم الشرقاوي هو أحد أحفاد الإمام أبوالوفاء الشرقاوي القطب الصوفي المعروف، الذي كان من رموز الحركة الوطنية المصرية المطالبة بجلاء الإنجليز عن مصر، وتلقى حفيد القطب الصوفي، تعليمًا أزهريًا بواسطة نخبة من علماء الأزهر الشريف،حيث انخرط الشرقاوي في صفوف الحركة الوطنية التي قادها الزعيم سعد زغلول ورفاقه سنة 1918 وفي السنوات التي تلتها، وكان له دور كبير في محافظات الصعيد في توحيد الأصوات وقيادة الجماهير نحو القضية الوطنية.

كما كان القطب الصوفي الكبير، من أوائل المستقبلين للزعيم سعد زغلول في لبلدان الصعيد بالعائمة نوبية، وكان له دورًا كبيرًا في توفير الحماية الشعبية لهذه الرحلة التي كانت تعارضها الحكومة في ذلك الوقت.

وعُرف عن الراحل الشيخ إبراهيم الشرقاوي حبه للثقافة والفنون والصيد، كما كان مثقفًا مطلعًا ملمًا بنواحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية لمنطقة الصعيد، وصلاته بكبار العائلات وأقطاب القبائل، وعلاقاته بكبار المسؤولين.