شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التضامن: إنشاء مركز مصري إماراتي لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - استقبلت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعى، رئيس مجلس إدارة صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى، وفد إماراتى برئاسة الدكتور حمد الغافري، مدير المركز الوطني للتأهيل بدولة الإمارات والوفد المرافق له، للاستفادة من تجربة الصندوق فى علاج مرضى الإدمان، وبرامج التوعية من أضرار المخدرات، بحضور عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطى .

وجاءت زيارة الوفد الإماراتى للصندوق لتبادل الخبرات بين الجانبين، وتأكيداً لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة، خاصة وأنه يتم توفير أوجه الرعاية الكاملة لمرضى الإدمان، وإعادة دمجهم فى المجتمع مرة أخرى بعد علاجهم بالمجان وفي سرية تامة، كما زار الوفد أيضا صندوق مكافحة وعلاج الإدمان، والاطلاع على تجربة الخط الساخن "16023".

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واستعرضت "القباج " التجربة المصرية فى مجال مكافحة وعلاج الإدمان، وما حققه الصندوق من نجاحات خلال السنوات الماضية من خلال تنفيذ البرامج والأنشطة المختلفة، مؤكدة على استعدادها لتقديم كافة أوجه الدعم للجانب الإماراتى، من خلال التعاون بين الصندوق والمركز الوطني للتأهيل بالإمارات، لافتة إلى أن زيارة الوفد الإماراتي للاطلاع على تجربة الصندوق فى علاج مرضى الإدمان، وبرامج التوعية بأضرار المخدرات، يأتى تأكيداً لأهمية الدور الرائد الذى يؤديه الصندوق في التعامل مع قضية تعاطى المخدرات بأبعادها المختلفة.

كما تم الاتفاق على إنشاء مركز "مصرى إماراتى" لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وفقا للمعايير الدولية إضافة إلى أنه سيتم تنفيذ ورش عمل وبرامج تدريبية مشتركة بين الصندوق والجانب الإماراتى فى مجال العلاج وبرامج التوعية من أضرار تعاطى المخدرات، بجانب أيضا نقل تجربة الصندوق بشأن دراسة الدبلوم المهنى لخفض الطلب على المخدرات بكلية الآداب جامعة القاهرة، حيث تعد أول دبلومة جامعية متخصصة ينفذها الصندوق فى مجال علاج الإدمان، وخفض الطلب على المخدرات على مستوى الدول العربية والشرق الأوسط ومعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، حيث أشاد الوفد الإماراتى بتجربة الصندوق، معربا عن أملة في كيفية نقلها إلى دولة الإمارات فى ظل تنفيذ برامج غير تقليدية وحملات إعلامية مشتركة مع الصندوق للتوعية مثل "انت أقوى من المخدرات".

واستعرض عمرو عثمان مساعد وزيرة التضامن، مدير صندوق مكافحة وعلاج الادمان والتعاطى، البرامج التى يتم تنفيذها لعلاج وتأهيل مرضى الإدمان، وفقا للمعايير الدولية بجانب أيضا توفير خدمات التشخيص المزدوج لمرضى الإدمان "نفسى وإدمان"، لافتا إلى 37 % من الحالات الواردة للخط الساخن لتلقى العلاج تشخيص مزدوج بجانب أيضا تخصيص مراكز لعلاج الإناث وكذلك المراهقين.