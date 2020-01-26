شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بسرعة الانتهاء من تطوير وحدة صحة أسرة "وادي تال" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التطوير الجارية بوحدة صحة أسرة "وادي تال" وذلك في إطار متابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة شددت على سرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقًا للمواعيد المحددة، حيث من المقرر الانتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضي.

وأشار "مجاهد" إلى أن الوحدة تخدم القبائل البدوية نظرًا لوجودها بمنطقة جبلية، موضحًا أن الوزيرة شددت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة.

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كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان أعمال الإنشاءات بوحدة صحة أبوزنيمة، حيث عرضت الشركة المنفذة لأعمال الإنشاءات على الوزيرة خطة العمل والجدول الزمني للانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات والتجهيزات، وفي هذا السياق شددت الوزيرة بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال وفقًا للجدول الزمني المحدد، وبأعالي معايير الجودة الإنشائية.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.