شكرا لقرائتكم خبر عن «جودة التعليم»: تجديد اعتماد الجامعة الأمريكية بمصر والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أصدر مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد التابعة لرئيس مجلس الوزراء، قرارًا بتجديد اعتماد الجامعة الأمريكية بالقاهرة خلال جلسته رقم 197.
وقالت الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، في تصريحات لها، الأحد، إن الجامعة الأمريكية تقدمت بطلب لتجديد اعتمادها من الهيئة بعد انتهاء صلاحية شهادة الاعتماد الذي حصلت عليه منذ 5 سنوات، أي بعد مرور المدة القانونية له.
وقامت الهيئة بإجراء زيارة الاعتماد، بالاستعانة بنخبة من رؤساء هيئات ضمان الجودة ورؤساء جامعات وخبراء دوليين، حيث ضم الفريق كلا من الدكتورة نادية بدراوي، عضو مجلس إدارة الهيئة سابقا، والدكتورة تهاني يوسف، عضو مجلس إدارة الهيئة سابقا، والدكتور أحمد الجوهري، رئيس الجامعة المصرية اليابانية، والدكتور نويل سالو، رئيس هيئة الجودة بدولة نيجيريا، والدكتورة جيفي ماكورا، رئيس هيئة الجودة بدولة موزمبيق.
وأوضحت عيد أن الجامعة الأمريكية تعد أول جامعة تتقدم للاعتماد في مصر وحصلت على الاعتماد عام 2010 رغم اعتمادها من الميدل ستات وهي جهة اعتماد للتعليم العالي بالولايات المتحدة الأمريكية وتستعد الآن جامعات القاهرة وعين شمس والمنصورة وأسيوط للتقدم للاعتماد من الهيئة.
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