شكرا لقرائتكم خبر عن «عبدالعال» يطالب الحكومة بتقديم مشروع قانون الشهر العقاري في أسرع وقت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار طالب الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، الحكومة بتقديم مشروع قانون خاص بفصل مصلحة الشهر العقاري عن وزارة العدل. وقال «عبدالعال»، خلال الجلسة العامة، الأحد،: «نظرًا للتعديل الوزاري أرجأنا الموعد الذي وضعناه للحكومة، وهو 15 يومًا لإعداده، وقد مضت الـ15 يومًا، وعلى الحكومة أن تسارع بتقديمه وإلا سيضطر المجلس إلى دعوة اللجنة التشريعية لمناقشة مشروع القانون الموجود في حوزتها».

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