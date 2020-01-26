شكرا لقرائتكم خبر عن 20 مليون دولار من «إيني» لمحافظة بورسعيد: «مشاركة مجتمعية» (قائمة المشروعات) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

افتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، يرافقه الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، عددًا من المشروعات الجديدة لخدمة وتنمية المجتمع المحلب وأهالي محافظة بورسعيد، ضمت مركزًا للشباب إلى جانب مركز صحة الأسرة بالحي الإماراتي بالمحافظة في إطار الالتزام بالمسؤولية المجتمعية والمساهمة في تنمية المجتمع، حيث قامت شركة إينى الإيطالية وشركائها في حقل ظهر للغاز الطبيعى بتخصيص 20 مليون دولار لتنفيذ عدة مشروعات لخدمة المجتمع المحلى ببورسعيد وتنميته.

حضر الافتتاح لفيف من قيادات قطاع البترول وقيادات شركة اينى الإيطالية والقيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة.

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وتم إنشاء مركز الشباب الجديد بالحي الإماراتي على مساحة 4747 متر مربع، والذي يلبي الاحتياجات الرياضية والثقافية وتنمية المهارات لنحو 40 ألف سنويًا من مختلف الفئات العمرية للشباب والنشء في إطار برنامج للمساهمة في رعاية الشباب بالحي وتنمية قدراتهم.

ويضم المركز ملعب كرة قدم خماسي، إضافة لملعب آخر متعدد الأغراض ومضمار جري ومنطقة ألعاب للأطفال ومبنى إجتماعي وصالة رياضية، تضم أحدث الأجهزة وملعب كرة قدم ومضمار لألعاب القوى، إضافة لمعمل للتدريب على الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات ومعملين لتعلم اللغات والدورات التدريبية المختلفة ومكتبة ومعمل لتعلم فنون الخياطة والتفصيل ومنطقة ترفيهية.

وافتتح المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، مركز صحة الأسرة الجديد بالحي، يرافقه محافظ بورسعيد، والذي أقيم على مساحة قدرها 1250 متر مربع ليخدم 20 ألفًا من سكان الحي الإماراتي، ويضم 15 عيادة خارجية في مختلف التخصصات الطبية وغرفة للأشعة وصيدلية ومعملين، ويعد إنشاء مركز صحة الأسرة جزء من برنامج المشاركة المجتمعية في مجال الصحة بالمجتمع المحلي، وتهدف إلى دعم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية الأولية في محافظة بورسعيد، ودعم البنية التحتية والتجديدات الخاصة بالمنشآت القائمة أو المنشآت الجديدة، وتقديم برامج تدريبية داخل وخارج البلاد للعاملين بمجال الصحة، بالإضافة إلى أنشطة توعية المجتمع المحلي بالموضوعات الصحية، وكان قد تم افتتاح وحدة رعاية صحية بالجرابعة بمنطقة في محافظة بورسعيد في إطار هذا البرنامج، حيث توفر كافة هذه المشروعات والأنشطة في مجال الصحة خدمات ورعاية صحية متميزة لأهالي بورسعيد.

وزير البترول ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز طبي الأسره بالحي الإماراتي

وزيرا الشباب والرياضة والبترول ومحافظ بورسعيد يفتتحا مركز شباب الشيخ زايد

وزيرا الشباب والرياضة والبترول ومحافظ بورسعيد يفتتحا مركز شباب الشيخ زايد

وزيرا الشباب والرياضة والبترول ومحافظ بورسعيد يفتتحا مركز شباب الشيخ زايد

وزيرا الشباب والرياضة والبترول ومحافظ بورسعيد يفتتحا مركز شباب الشيخ زايد

وزيرا الشباب والرياضة والبترول ومحافظ بورسعيد يفتتحا مركز شباب الشيخ زايد

وزيرا الشباب والرياضة والبترول ومحافظ بورسعيد يفتتحا مركز شباب الشيخ زايد

وزير البترول ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز طبي الأسره بالحي الإماراتي

وزير البترول ومحافظ بورسعيد يفتتحان مركز طبي الأسره بالحي الإماراتي