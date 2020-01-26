شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة أشجار بمحيط الكنيسة المعلقة ومسجد عمرو بن العاص بمصر القديمة ..صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت أجهزة محافظة القاهرة فى تفعيل مبادرة رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر" فى نطاق أحياء محافظة القاهرة، حيث قام حى مصر القديمة بزراعة أكثر من 50 شجرة بمحيط جامع عمرو بن العاص والكنيسة المعلقة بشارع مارجرجس بحضور كلا من مندوب من مديرية الأوقاف وقس الكنيسة.

وأكد اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة أنه تفعيلاً لمبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية "اتحضر للأخضر"، قام جهاز تشغيل الخريجين بالمحافظة بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم ومديرية الثقافة وهيئة نظافة وتجميل القاهرة والجمعيات الأهلية بتكوين فرق بالمدارس أثناء إجازة منتصف العام بحيث يقوم كل فريق بتشجير محيط مدرسته من الخارج والداخل بتجميل أقرب ميدان لها وتدريبهم على زراعة الأشجار وتنسيقها والحفاظ عليها.

وأشار المحافظ أنه سيتم مد الطلاب بالمستلزمات اللازمة للتشجير كما سيرافقهم متخصص لتدريب الطلاب على كيفية زراعة الأشجار والشتلات وأفضل مكان لوضعها.

وأضاف المحافظ أنه تم التنسيق مع هيئة قصور الثقافة لعقد ندوات ولقاءات وحلقات نقاشية بقصور الثقافة بالمحافظة خلال الاجازة لنشر ثقافة التوعية البيئية بين طلاب المدارس ولتحفيزهم على المشاركة فى المبادرة، بالإضافة إلى عمل فرق توعوية للمرور على المدارس بداية من الترم الثانى للدراسة.

يذكر أن فاعليات الحملة بدأت بقصر ثقافة عين حلوان من 19 يناير الجارى وتستمر حتى 22 يناير لتبدأ فى قصر ثقافة روض الفرج من 28 يناير، حتى 11 فبراير ثم مركز ثقافة الأسمرات فى الفترة من 29 – 30 يناير وتختتم بقصر ثقافة منشأة ناصر فى الفترة من 3 – 6 فبراير.

يذكر أن الحملة تعد ثمرة من ثمرات التعاون المستمر والبناء بين محافظة القاهرة ووزارة البيئة، حيث افتتحت المحافظة منذ ايام المرحلة الأولى من تطوير ميدان تريومف بمصر الجديدة ضمن فاعليات المبادرة .





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