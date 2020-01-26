شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق الاجتماع التحضيرى للمنتدى العربى الخامس للمياه.. غدا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد المجلس العربى للمياه غدا "الأثنين" بالقاهرة اجتماعا تحضيريا للمنتدى العربى الخامس للمياه المقرر عقده خلال الفترة من 7- 9 ديسمبر المقبل بدولة الإمارات العربية المتحدة، تحت عنوان "الأمن المائى العربى من أجل السلام والتنمية المستدامة".

وأوضح الدكتور محمود أبو زيد رئيس المجلس العربى للمياه، أن الاجتماع التحضيرى سيستعرض كافة الترتيبات التنظيمية واللوجيستية الخاصة بالمنتدى الذى يعقد برعاية وزارة الطاقة والصناعة بدولة الإمارات، وبدعم من جامعة الدول العربية، ووزارة الموارد المائية والرى بمصر، وبالتعاون مع الشركاء الوطنيين والإقليميين والدوليين.

أضاف أبو زيد: أن المنتدى الخامس ينعقد وسط تحديات مائية متعددة وغير مسبوقة تواجهها منطقتنا العربية، وتؤثر على استقرارها وتهدد تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة التغيرات المناخية المتزايدة وندرة المياه وزيادة السكان، الأمر الذى يؤدى إلى حالة من الفقر الشديد وانعدام الأمن الغذائي، ويؤثر بشدة على معدلات التوظيف ذات الصلة بالمياه مؤدية إلى خفض كبير فى فرص العمل والاقتصاد الإقليمي عامة.

وأشار د.أبو زيد إلى أن اختيار موضوع المنتدى " الأمن المائى العربى من أجل السلام والتنمية المستدامة "يعكس التشابكات المتباينة والضغوط التى تمارسها دول المنبع على المياه العابرة للحدود وتهدد الاستدامة السلمية لسبل العيش في المنطقة، حيث ينبع ما يقرب من 65 ٪ من موارد المياه المتجددة من خارج حدود المنطقة العربية.

كما أنه يحدد رؤية وأولويات المنطقة العربية فى هذه القضايا استعداداً للمشاركة فى المنتدى العالمي التاسع للمياه في داكار بالسنغال عام 2021.

وقال رئيس المجلس العربى للمياه :إن هناك حاجة ماسة إلى بذل جهود متضافرة لتحسين سبل عيش المجتمعات والأفراد وتعزيز القدرة على مواجهة مخاطر الإجهاد البيئي بما في ذلك تحسين إمدادات المياه والوصول إليها وحسن إدارتها.,مبينا أنه يمكن تحقيق ذلك من خلال صياغة سياسات متكاملة وشمولية تلبي احتياجات جميع الفئات وتعترف بحقوقها الأساسية في توفير المياه والصرف الصحي بهدف بناء مجتمعات آمنة ومزدهرة، والحفاظ على سبل عيش صحية وعلى عزة وكرامة البشر جميعاً.

ومن جانبه قال المهندس سهيل محمد المزروعى وزير الطاقة والصناعة - الإمارات العربية المتحدة: أن استضافة بلاده للمنتدى يأتى إنطلاقاً من رؤية الإدارة الحكيمة لدولة الإمارات نحو تحقيق التنمية المستدامة، وبناء الشراكات الاستراتيجية والعمل في تعاون وتنسيق تام مع الكيانات ذات الصلة.

وأوضح أنه فى ضوء هذه الرؤية كهدف نسعى لتحقيقه، تشرف وزارة الطاقة والصناعة باستضافة المنتدى العربي الخامس للمياه تحت رعايتها بدولة الإمارات العربية المتحدة، مشيرا إلى أهمية الحوار بين مختلف الجهات الفاعلة فى إدارة الموارد المائية ودراسة الحلول المبتكرة وتعبئة الإجراءات العامة والخاصة من أجل ضمان أمن واستدامة أفضل للمياه.

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وقال الدكتور حسن العطفى الأمين العام للمجلس العربى للمياه:إن الإجتماع التحضيرى سيستعرض غدا من خلال ورش عمل, برنامج المنتدى والمحاور الرئيسية له والجلسات التى تعقد على مدار انعقاده ,وخارطة الطريق نحو المشاركة فى فعالياته .

وأوضح العطفى أن الإجتماع سيستعرض أيضا أنشطة وبرنامج المنتدى العالمى للمياه والذى يعقد بالعاصمة السنغالية "داكار" فى مارس 2021، والذى سيشارك فيه المجلس العربى للمياه، مشيرًا فى هذا الصدد إلى مناقشة المجتمعين غدا للتوصيات، ومخرجات المنتدى العالمى الثامن للمياه الذى عقد بالبرازيل 2018.

وقال الأمين العام للمجلس العربى للمياه: إن المنتدى العربي للمياه يعقد كل ثلاث سنوات ويعد حدثا مهما ومنبراً لتناول القضايا والتحديات لقطاع المياه في المنطقة العربية والتي تعد أكثر المناطق ندرة فى الموارد المائية.

وأشار إلى أن المنتدى المرتقب سناقش 3 محاور رئيسية هى"الأمن المائى العربى، التعاون عبر الحدود، المياه من أجل التنمية المستدامة، بما في ذلك أكثر من 14 موضوعاً مختلفاً، و7جلسات علمية، فضلاً عن تناول الوسائل والأدوات المتعلقة بكل محور.

واختتم العطفى تصريحاته بانه سيتم عقد اجتماعا لمجلس محافظى المياه على هامش افجتماع التحضيرى غدا ,يتم خلاله عرض ما تم تنفيذه من أنشطة خلال 2019 ,واولويات الأنشطة المستقبلية,وجائزة المجلس العربى للمياه للابداع والابتكار فى مجال المياه للدول العربية والإسلامية.

كما سيتم عقد ورشة عمل عن "بناء القدرات فى مجال الموارد المائية المشتركة ودبلوماسية المياه" فى هذا المجال خلال الفترة 28-30 يناير بالقاهرة برعاية جامعة الدول العربية وبمشاركة الخبراء والمتخصصين فى هذا المجال وممثلين من الوزارات والجهات المعنية من الدول العربية.