شكرا لقرائتكم خبر عن المطارات تحتفل بعيد الطيران المدنى الـ 90 وتشارك المسافرين.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفلت وزارة الطيران المدنى وشركاتها التابعة، اليوم الأحد، بعيد الطيران المدنى الـ 90 والذى يوافق 26 يناير من كل عام، وذلك فى إطار حرص واهتمام وزارة الطيران المدنى بتتويج وتخليد الأعياد والمناسبات الهامة المتعلقة بتاريخ صناعة النقل الجوى والتعريف بنشأة وتاريخ الطيران المدنى المصرى.

ويأتى الاحتفال بهذا اليوم تخليدا لذكرى الطيار محمد صدقى الذى خاض رحلة جوية مثيرة بطائرته الخاصة فى عام 1930، بدأها من مطار برلين حتى وصل إلى مطار هليوبوليس بالقاهرة.

وقامت المطارات المصرية بتزيين صالات السفر والوصول بشعارات ولافتات الاحتفال بعيد الطيران المدنى، كما قام فريق العلاقات العامة بعدد من المطارات المصرية باستقبال وتوديع المسافرين وإلتقاط صور تذكارية لهم تحمل شعار الاحتفال وتعريفهم بتاريخ عيد الطيران المصرى.

كما قامت الإدارة العامة للثقافة الجوية بالاحتفال مع الزائرين بمعرض القاهرة الدولى للكتاب بهذه المناسبة خلال مشاركتها بالجناح المخصص لها، وذلك بتوزيع مجموعة من الإصدارات الخاصة بأنشطة الثقافة الجوية، وإقامة ورش عمل عن تاريخ الطيران المدنى المصرى ومجالاته.

من جانبه قام نادى الطيران بمدينة بورسعيد بتنظيم مسابقات للبراعم الموهوبة الذين يحرصون على الاهتمام بنشاط الرياضات الجوية، والتى تتمثل فى تجميع نموذج طائرة وقذفها باليد، وتمرير النموذج من عدة حلقات متتالية وأنشطة أخرى مختلفة تهدف إلى تنمية مهارات اللاعبين وتعليمهم فنون الطيران المدنى.

وحرصت إدارة النادى على توزيع الهدايا والجوائز على الفائزين من أجل تشجيعهم على ممارسة نشاط الرياضات الجوية، وشهدت جميع نوادى ومعاهد الطيران التابعة لوزارة الطيران المدنى علي مستوي الجمهورية أنشطة مختلفة على استخدم نماذج الطائرات المختلفة إحتفالاً بأعياد الطيران المدني المصري.