شكرا لقرائتكم خبر عن بالعناوين.. اعرف أماكن مقار مكاتب خبراء وزارة العدل وتوزيعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تولى وزارة العدل اهتماما بقطاع خبراء الوزارة لما لهم من دور كبير فى انجاز القضاء وتقديم الدليل الفنى للجهات القضايا، وسلط دليل خدمات وزارة العدل الذى أصدرته مؤخرا الوزارة، الضوء على تطوير قطاع الخبراء حيث أكد الدليل أنه فى اطار تنفيذ سياسة الوزارة للتيسير على جمهور المتقاضين وأحكام رقابة رؤساء المحاكم على منظومة تداول القضايا ما بين المحاكم والخبراء ولما كان عمل المكاتب يرتبط ارتباطا وثيقا بعمل المحاكم فقد تم ربطها إلكترونيا بعدد 39 مكتبا.

وساعد الربط الالكترونى إلى إحكام رقابة رؤساء المحاكم على منظومة تداول القضايا ما بين المحكمة المختصة والخبراء بداية من صدور الحكم التمهيدى وحتى إيداع التقرير الفنى ويمكن الحصول على تلك الخدمة من خلال الدخول إلى بوابة وزارة العدل المصرية على شبكة الانترنت وهذه المكاتب هى:

مكتب خبراء شمال القاهرة .

مكتب خبراء جنوب القاهرة .

مكتب خبراء شرق القاهرة .

مكتب خبراء وسط القاهرة .

مكتب خبراء شمال الجيزة .

مكتب خبراء جنوب الجيزة .

مكتب خبراء شرق اإلسكندرية .

مكتب خبراء غرب اإلسكندرية .

مكتب خبراء وسط اإلسكندرية .

مكتب خبراء اإلسماعيلية .

مكتب خبراء بورسعيد .

مكتب خبراء السويس .

مكتب خبراء بنها .

مكتب خبراء شبرا الخيمة .

مكتب خبراء دمنهور

مكتب خبراء إيتاى البارود .

مكتب خبراء شمال الدقهلية .

مكتب خبراء جنوب الدقهلية .

مكتب خبراء دكرنس .

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مكتب خبراء ميت غمر

مكتب خبراء الزقازيق .

مكتب خبراء منيا القمح .

مكتب خبراء شبين الكوم .

مكتب خبراء المحلة .

مكتب خبراء طنطا .

مكتب خبراء كفر الشيخ .

مكتب خبراء الغردقة .

مكتب خبراء الفيوم .

مكتب خبراء بنى سويف .

مكتب خبراء المنيا .

مكتب خبراء ملوى .

مكتب خبراء سوهاج .

مكتب خبراء أسيوط .

مكتب خبراء أسوان .

مكتب خبراء قنا .

مكتب خبراء نجع حمادي .

مكتب خبراء إدفو.

مكتب خبراء الأقصر .

مكتب خبراء العريش.











