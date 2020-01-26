شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصحة توجه بتكثيف مبادرة "سجل فى مكانك" للوصول إلى كافة أهالى سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، أعمال التطوير ورفع الكفاءة الجارية بوحدة صحة أسرة العرايشية، وذلك في إطار جولتها لمتابعة استعدادات تطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد، مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال التطوير والإنشاءات وفقًا للمواعيد المحددة، حيث إنه من المقرر الانتهاء منها شهر فبراير المقبل، وذلك بالتوازي مع خطة تدريب الكوادر البشرية، لرفع كفاءتهم المهنية، لتقديم أفضل خدمة طبية للمرضى.

وقال "مجاهد" إن وزيرة الصحة والسكان شددت على مراعاة تطبيق معايير الهيئة العامة للاعتماد والرقابة للتأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك في أعمال الإنشاءات والتجهيزات الجارية بالوحدة، كما راجعت الرسومات الهندسية للوحدة مع الشركة المنفذة لأعمال التطوير، لافتًا إلى أن الوزيرة أبدت عددًا من الملاحظات من شأنها الإسراع في معدلات التنفيذ.

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وأشار إلى إن وزيرة الصحة وجهت بتكثيف أعمال مبادرة "سجل في مكانك" والتي تضم السيارات المتنقلة فى محافظة جنوب سيناء، وذلك بما يتناسب مع خصوصية الطبيعة الجغرافية والسكانية للمحافظة، لضمان الوصول لكافة المواطنين أينما كانوا للتسجيل وفتح الملفات العائلية في العيادات المتنقلة التي تجوب المحافظة، لاسيما بجميع الوديان والتجمعات البدوية.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: "الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء" والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيداً لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو الماضي.

وكانت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، يرافقها اللواء وائل الساعي، مساعد الوزيرة للشئون المالية والإدارية، وصلت منذ قليل، إلى مطار شرم الشيخ الدولي، فى إطار جولتها التفقدية، اليوم الأحد، لمتابعة التجهيزات والاستعدادات الجارية لتطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء.