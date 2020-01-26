شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. وزير الأوقاف للواعظين بالبكاء: "مش هنرضى ربنا بالأونطة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، أن برنامج المائة عالم للدعاة سيكون قائم على 3 علوم فى الفقة والأصول واللغة العربية، ومحاضرة كل إسبوعين مع برنامج للتعلم الذاتى واختيار الاستاذ مع مجموعات صغيرة.

وأضاف جمعة، خلال إطلاق مشروع المائة عالم بمسجد النور بالعباسية، أن البرنامج سيستعيد نظام الأزهر القديم وشيخ العمود بنظام إجازة الاستاذ للطلاب وترشيحهم للاختبار من لجنة مستقلة، مع بدء التخصص بعد 3 شهور.

ووجه وزير الأوقاف حديثه لمن يريد أن يوعظ بدون تحصيل علمى وتدريبى بنظام الوعظ "البكائى" قائلا:"مش هترضى ربنا بالأونطة ولو عايز دنيا ممكن تاخدها بالأونطة أما ربنا فلا يستطع أحد أن يضحك عليه"، مؤكدًا أن الجماعات ركزت على جوانب معينة وتركت الأسس ما جعل بعض الاخلاقيات السلبية كالسرقة وغيره تنتشر.

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وكان وزير الأوقاف، قال إن ثواب تعلم علم وتفضيله عن أخر يتعلق بحاجة الناس إلى هذا العلم، فلا أفضلية لعلم على آخر إلا ما يحتاجه الناس، حيث أن بعض الجماعات تجعل الشباب يتركون الطب والهندسة للعمل بأعمال بسيطة بحجة أن الدنيا فانية.

واستطرد جمعة قائلاً :" لا أعد شخصا عالما إلا اذا أتقن علمى النحو والبلاغة فمن لا يتقن لغته لن يتقن علوم أخرى ولا يمكنه أن يتحدث عن دينه، ولأن العاجز عن فهم علوم البلاغة اعجز ما يكون فى التعامل مع النص القرانى."

وأوضح الوزير، أن علم اللغة علم آخر مضيفا أن كثير من المعانى تتوقف على اشتقاقات اللغة، مشددا على أن برنامج تدريب الدعاة سيتضمن التبحر فى اللغة العربية وهو البرنامج الرئيس لهذه المجموعة ولم يبقى على إماما واحدا بالمساجد الكبرى مالم يكن متبحرا فى اللغة العربية، ولن يمثل الوزارة إلا من يتقن اللغة العربية.

ولفت وزير الأوقاف إلى أن البعض كان يفتى بحرمة البورصة وغيرها بجهل، لافتا إلى أن البرنامج سيتضمن ثقافات عامة علمية وطبية واقتصادية وعامة حتى يدرك المتغيرات ، و سيكون من مستويين منتظم يختبر فى المستويات ومنتسب مستمع دون اختبارات.