شكرا لقرائتكم خبر عن إعلام صينى: علاج جديد لفيروس كورونا اختبر بنجاح على 7 مصابين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أفادت قناة العربية فى خبر عاجل لها، نقلا عن وسائل إعلام صينية، عن نجاح علاج جديد لفيروس كورونا القاتل، حيث تم اختباره بنجاح فى علاج 7 مصابين، وقالت لجنة الصحة الوطنية بالصين اليوم الأحد، إن قدرة فيروس كورونا على الانتقال تزداد قوة وإن عدد حالات الإصابة بالعدوى قد يواصل الارتفاع، وذلك بعدما أصاب الفيروس أكثر من ألفى شخص فى العالم وأدى لوفاة 56 شخصا فى الصين.

وذكر وزير لجنة الصحة الوطنية ما شياوي، أن معرفة السلطات بالفيروس الجديد محدودة كما أن المخاطر الناجمة عن تحولاته غير واضحة بالنسبة لها.

وأضاف أن فترة حضانة فيروس كورونا الجديد يمكن أن تتراوح بين يوم و14 يوما وأنه يصبح معديا خلال فترة حضانته بعكس متلازمة الإلتهاب الرئوى الحاد (سارس) الناجمة عن فيروس كورونا الذي ظهر في الصين وأودى بحياة قرابة 800 شخص على مستوى العالم في عامي 2002 و2003.

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وتابع قائلا في إفادته، التي حضرها عدد كبير من الصحفيين وجاءت في ثاني أيام عطلة السنة القمرية الجديدة، إنه سيتم تكثيف جهود احتواء الفيروس التي شملت حتى الآن قيودا على التنقل والسفر وإلغاء فعاليات كبيرة.

ويُعتقد أن الفيروس الجديد ظهر للمرة الأولى في أواخر العام الماضي في سوق للمأكولات البحرية في مدينة ووهان بوسط الصين كانت تبيع حيوانات برية بشكل غير قانوني. وانتشر الفيروس إلى مدن صينية، بينها بكين وشنغهاي، وأيضا إلى الولايات المتحدة وتايلاند وكوريا الجنوبية واليابان وأستراليا وفرنسا وكندا، وأعلنت الصين اليوم الأحد حظر بيع الحيوانات البرية ومنتجاتها في الأسواق والمطاعم ومنصات التجارة الإلكترونية على مستوى البلاد.