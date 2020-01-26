شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة: تسجيل 43 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحى فى جنوب سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، عن الانتهاء من تسجيل 43 ألف مواطن بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد بمحافظة جنوب سيناء، وذلك منذ بداية التسجيل في الأول من شهر أكتوبر الماضي وحتى اليوم، جاء ذلك خلال تفقد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأحد، لأعمال التطوير والتجهيزات بمركز صحة الزهراء، بطور سيناء، في إطار متابعة استعدادات تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، بمحافظة جنوب سيناء.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أن الوزيرة أشادت بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال قبل المواعيد المحددة ووفقًا لأعلى معايير الجودة، موضحة أنه سيتم توفير القوى البشرية اللازمة للتشغيل، كما وجهت الوزيرة بأن تشمل الوحدة على أغلب التخصصات الطبية لخدمة أهالي المنطقة.

كما تفقدت وزيرة الصحة والسكان، مشروع إنشاء مستشفى الطور التعليمي الجديد، وشددت على سرعة الانتهاء من كافة أعمال الإنشاءات وفقًا للجدول الزمني المحدد، لافتة إلى أن المستشفى يقام على مساحة 30 ألف متر مربع، مشيرة إلى أن هذا المستشفى سيصبح صرحًا طبيًا وفقًا لأعلى معايير الجودة الإنشائية، ويما يتفق مع أكواد البناء العالمية للمستشفيات، كما سيضم المستشفى كافة التخصصات الطبية، بما يخدم أهالي الطور ومحافظة جنوب سيناء.

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وفي ذات السياق، حرصت الوزيرة على الاستماع لمطالب المواطنين، ومشايخ القبائل البدوية، وأكدت لهم أنهم سيشهدون طفرة في الخدمة الطبية المقدمة لهم تزامنًا مع تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، كما دعتهم إلى سرعة التسجيل بالمنظومة الجديدة حتى يتمكنوا من الحصول على الخدمات الصحية بالمنظومة الجديدة.

ولفتت الوزيرة إلى أن الدولة ستتحمل اشتراكات غير القادرين، مضيفة أنه نظرًا للطبيعة الجغرافية للمحافظة فقد تم توفير سيارات متنقلة للتيسير على المواطنين للتسجيل بالمنظومة الجديدة.

يذكر أن محافظة جنوب سيناء ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي: (الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء) والتي بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحي الشامل الجديد، وذلك إضافةً إلى محافظة بورسعيد والتي انطلقت المنظومة بها في يوليو الماضي.