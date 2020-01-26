قتل ابنة زوجته وهتك عرضها.. المؤبد لأمين شرطة والسجن 15 سنة للأم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمود السعيد:
عاقبت محكمة جنايات شمال القاهرة، المنعقدة بالعباسية أمين شرطة بالسجن المؤبد لاتهامه بتعذيب ابنة زوجته حتى الموت وهتك عرضها، وعاقبت والدة الطفلة بالسجن 15 سنة لاتهامها بمشاركة المتهم الأول في تعذيب ابنتها ومحاولتها إخفاء جريمته.
بدأت تفاصيل الواقعة بقيام "ر. ع" أمين شرطة بالإدارة العامة لمباحث القاهرة وزوجته "ه. م" ربة منزل بالاعتداء على ابنة الثانية بالضرب المبرح والتعذيب حتى لفظت أنفاسها الأخيرة بدعوى تأديبها.
وكانت النيابة طعنت على حكم أول درجة القاضي بمعاقبة أمين الشرطة بالسجن المشدد 15 سنة عن تهمة التعذيب وبراءته من تهمة هتك العرض، وتم قبول الطعن وإعادة المحاكمة أمام الدائرة التي أصدرت الحكم المتقدم.
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